Casa de San Luis llena de ratas y basura: vecinos piden intervención urgente en vivienda que ya causó una muerte

En la cuadra 5 del jirón Pablo Risso, vecinos de San Luis viven en constante temor por una vivienda convertida en un foco de basura y roedores. Aseguran que el lugar representa un serio riesgo de incendio e infecciones, especialmente para los menores y adultos mayores de la zona.

MAMÁ DE OCUPANTES MURIÓ EN INCENDIO

El problema no es nuevo. Hace cuatro años, un siniestro provocado por la acumulación de residuos causó la muerte de la madre de los actuales residentes. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar.

En el inmueble viven dos hermanos, uno en el primer piso y otro —identificado como Maximiliano de la Cruz— en el segundo. Este último es señalado por los vecinos como responsable de amontonar desechos reciclables, incluso en el techo de la casa. “Trepa por un agujero en la puerta, como un roedor más”, relató una vecina.

Botellas, ropa sucia, cajas, cartones y otros objetos se amontonan en la vivienda y también en la vía pública. “Las ratas se meten a nuestras casas, muerden a los animales y contaminan todo. Hay niños y adultos mayores expuestos”, alertó una vecina ante las cámaras de Buenos Días Perú.

Pese a las constantes denuncias, los vecinos afirman que la Municipalidad de San Luis no ha actuado con la contundencia necesaria. “Vinieron una vez, se llevaron un carro chatarra y nada más. Han pasado años y nadie hace nada”, dijo una residente, mostrando la carta que presentó sin éxito el año pasado.

El caso se complica aún más porque el señor acusado de acumular la basura tendría problemas de salud mental. “Él no distingue lo que debe reciclar y lo que no. No hace caso, acumula sin control”, señalaron.

Aunque los vecinos han pedido reiteradamente la intervención de las autoridades, no han obtenido respuesta concreta. Piden que el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, e incluso el Midis, brinden apoyo integral, no solo sanciones.