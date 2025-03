Primer colegio de VES en ruinas: padres denuncian que niños inician clases en precarias condiciones

El inicio del año escolar en el colegio San Martín de Porres 7072 de Villa El Salvador fue marcado por el desorden y la preocupación de los padres de familia. Aulas en mal estado, falta de carpetas y una infraestructura vulnerable a sismos son solo algunos de los problemas que enfrenta esta institución educativa, que alberga a más de 10 000 estudiantes y se encuentra en alto riesgo, según un informe del municipio distrital.

PRIMER COLEGIO DE VES SE ESTÁ CAYENDO A PEDAZOS

Desde tempranas horas, los padres de familia expresaron su indignación ante la situación en la que sus hijos deben iniciar el año escolar. En el área de primaria, solo hay 12 carpetas disponibles para un aula de 32 estudiantes, lo que ha generado incertidumbre sobre cómo los niños podrán recibir clases.

“Nos dijeron el viernes que no había suficientes carpetas y que si queríamos más, debíamos comprarlas nosotros. Pero eso debieron informarlo en diciembre, no ahora, cuando ya empiezan las clases”, denunció Carolina Rojas, madre de familia y exalumna del colegio.

Además, los padres han tenido que acomodar las aulas por su cuenta, pues la escuela no realizó ninguna preparación previa.

“Si nos hubieran avisado antes, los padres hubiéramos arreglado las aulas. Aquí hay gente que trabaja en construcción y que hubiera apoyado, pero no nos dijeron nada”, añadió Rojas.

El deterioro de la infraestructura es otro problema grave. Paredes salitradas, techos corroídos y veredas levantadas con pozos abiertos ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes. En uno de los pabellones, la base de las columnas está expuesta y debilitada, lo que aumenta la vulnerabilidad del colegio ante un sismo.

“Este colegio es el primero de Villa El Salvador y tiene 54 años, pero está en total abandono. Nos dijeron que iban a refaccionarlo, pero no han hecho nada”, comentó otro padre de familia.

Por si fuera poco, el colegio ha sufrido problemas administrativos tras el fallecimiento de la directora hace cuatro meses, lo que ha paralizado muchos trámites y gestiones ante la UGEL y el Ministerio de Educación. En esa línea, los padres exigen una intervención urgente de las autoridades.

“No nos pueden decir de un día para otro que las clases no inician o que tenemos que retirar a nuestros hijos porque no hay condiciones. No podemos sacarlos a otro colegio de la noche a la mañana”, señaló una madre de familia.