"Tenía mucho miedo", amigo de Paul Flores revela el temor del cantante por la inseguridad

La muerte de Paul Flores, integrante de la orquesta Armonía 10, ha conmocionado no solo a sus compañeros sino también a artistas peruanos y a todo el país por la ola de inseguridad en nuestro país.

Andrés Rodríguez, amigo cercano del cantante a quien conoce desde hace más de 10 años, compartió con Buenos Días Perú recuerdos y anécdotas. "Él era humilde, gracioso, le encantaba cantar bolero y hacer participar a la gente", relató.

Miedo por inseguridad

También recordó que Paul disfrutaba de su éxito, pero también enfrentaba miedos. "Tenía mucho miedo. Cuando graba la canción (Pendejerete) y empezó a sonar por todos lados, me decía: 'A veces me da miedo hasta dar mi nombre, me da miedo hasta aparecer, me encantaría disfrutar lo que estoy viviendo'", contó.

Indignación y marcha por la paz

El amigo del artista no ocultó su indignación por el crimen que le arrebató la vida a Flores. "No es justo que un ser humano pierda la vida de esa manera. La verdad no sé si pedir justicia porque no hay", agregó.

Rodríguez aseguró que está dispuesto a participar en la marcha por la paz convocada por el hermano de Paul Flores y espera que las autoridades tomen conciencia de la grave situación de inseguridad que vive el país.