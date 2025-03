"Antes las orquestas solo sufrían robos en la carretera, ahora la delincuencia es un cáncer": ‘Gato’ Bazán tras asesinato de Paul Flores

El asesinato del vocalista de Armonía 10, Paul Flores, ha conmocionado al mundo de la cumbia. Luis ‘Gato’ Bazán, exanimador de la agrupación, se pronunció sobre el trágico suceso y expresó su consternación por la creciente violencia que afecta a los artistas y empresarios del rubro musical en el país.

Bazán contó a Buenos Días Perú que se enteró de la noticia en la madrugada del domingo, mientras se dirigía a una presentación. En un primer momento, pensó que se trataba de otro músico apodado ‘Rusito’, pero al confirmar la información, sintió una gran conmoción.

“Me preguntaron en un mensaje de WhatsApp si era cierto que había muerto ‘Rusito’. Yo pensé en otro músico con ese apodo y pregunté cuál de los dos. Cuando me confirmaron que era Paul, me llenó de tristeza, no lo podía creer”, relató.

El exanimador recordó con cariño a Flores, con quien trabajó desde antes que el cantante ingresara a Armonía 10. “Él estuvo dos años conmigo. Muchos pensaban que era mi hijo porque los dos éramos coloraditos en la orquesta. Paul era un muchacho de barrio, bien criado, con buenos valores, un buen padre, un buen hijo”, afirmó.

Cumbia bajo amenaza

Bazán señaló que la inseguridad en el Perú está afectando profundamente a la industria musical, con orquestas y empresarios siendo víctimas de extorsión y amenazas. “Antes los problemas eran robos en la carretera, pero ahora la delincuencia se ha convertido en un cáncer. No solo los grandes empresarios son extorsionados, ahora cualquiera puede ser víctima”, sostuvo.

El animador destacó que la situación genera una “psicosis colectiva”, ya que la mayoría de los músicos teme por su seguridad. “Nosotros como padres no podemos estar tranquilos cuando nuestros hijos salen de casa. Llegar a salvo es casi un milagro”, expresó.

Sobre la posibilidad de que los artistas cambien la forma en la que trabajan para evitar riesgos, Bazán explicó que las orquestas grandes operan con promotores y managers, lo que a veces los pone en contacto con zonas peligrosas. “Hay lugares donde prácticamente hay que pagar un peaje para poder tocar”, afirmó.

“No me arriesgo, simplemente no voy”

En su caso, explicó que prefiere evitar presentaciones en lugares de alto riesgo. “Si me llaman para un evento, yo mismo coordino directamente con los clientes. No tengo intermediarios. Si sé que una zona es peligrosa, simplemente no voy”, aseguró.