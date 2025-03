¿Dónde está Nataniel?: menor de 14 años lleva dos semanas desaparecida

Han pasado dos semanas desde la desaparición de Nataniel, una menor de 14 años que fue vista por última vez el 8 de febrero en la urbanización Vipol de Naranjal, en San Martín de Porres. Su madre, Alicia Espinosa, ha recorrido incansablemente diferentes zonas en busca de su hija y pide a las autoridades agilizar la investigación.

Las cámaras de seguridad registraron que la adolescente salió de su casa rumbo a un parque cercano. En las imágenes se observa que, tras caminar unas cuadras, se encuentra con una joven no identificada, quien la acompaña hasta abordar un vehículo de transporte público. Desde ese momento, no se tiene información sobre su paradero.

Según su progenitora, la menor no conocía a la persona con la que fue vista por última vez y no tenía antecedentes de querer irse de casa. Las autoridades sospechan que el contacto con esta joven pudo darse a través de videojuegos en línea, ya que en sus redes sociales no se han encontrado indicios de conversaciones sospechosas.

Otro dato preocupante es que Nataniel tiene un problema de salud, pues presenta un bulto en la parte izquierda del abdomen y necesita medicación y tratamiento médico. Sin embargo, al momento de su desaparición, no llevó sus medicamentos ni otras pertenencias esenciales.

Investigación en curso

El caso está en manos de la Dirincri, pero hasta el momento la familia no ha recibido información clave sobre el paradero de la menor. La policía logró ubicar al conductor y la cobradora de la unidad en la que viajaba Nataniel, pero debido al tiempo transcurrido, no recuerdan detalles de su recorrido ni el punto donde descendió la menor.

“Por favor, devuélvemela. Es una niña enferma, necesita su tratamiento. Si alguien la ve, avísenos”, manifestó la madre de la adolescente.

Cualquier información sobre Nataniel puede ser reportada a la Policía Nacional del Perú o al número 990 123 456.