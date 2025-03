Aulas sin techo ni carpetas: colegio de Puente Piedra se cae a pedazos a 3 días del inicio de clases

A pocos días del inicio del año escolar, la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, ubicada en el límite de Carabayllo y Puente Piedra, enfrenta una grave crisis de infraestructura y falta de mobiliario escolar. Más de 1,200 alumnos de primaria y secundaria se verán obligados a iniciar clases en condiciones inadecuadas, ya que el colegio carece de aulas adecuadas, carpetas y hasta techos en algunas áreas.

Un colegio abandonado por las autoridades

El colegio tiene más de 50 años de antigüedad y, pese a que estaba previsto para ser remodelado, el proceso quedó truncado con la pandemia y el fallecimiento del entonces director en 2020. Desde entonces, la infraestructura ha seguido deteriorándose, mientras que la comunidad educativa denuncia la falta de acción de las autoridades.

Los padres de familia han registrado visitas de funcionarios de la UGEL y el Ministerio de Educación (Minedu), quienes prometieron mobiliario escolar y mejoras en la infraestructura. Sin embargo, las promesas no se han cumplido. En su lugar, la UGEL solo ha enviado personal para retirar mobiliario inservible, sin reponerlo con nuevas carpetas o sillas.

"No tenemos ni techo, ni una sombra para nuestros hijos. No hay carpetas, no hay aulas adecuadas. ¿Dónde estudiarán nuestros niños?", expresó una madre indignada.

A lo largo del colegio se pueden ver carpetas deterioradas, techos en mal estado y aulas improvisadas con paneles de material precario, lo que expone a los estudiantes a condiciones extremas de calor y falta de ventilación.

Ministerio de Educación en silencio

El director del colegio, Roger Luna, evitó dar declaraciones sobre la situación y el Minedu no respondió a los pedidos de información sobre el futuro del colegio. Mientras tanto, los padres exigen acciones inmediatas para garantizar un inicio de clases digno y seguro para los más de 1,200 estudiantes.