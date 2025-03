Alcalde de Chilca responde sobre informe que advierte colapso de puente en su distrito

Como informamos previamente, la concesionaria CoviPerú alertó sobre el “deterioro estructural” del puente Chilca, advirtiendo que podría colapsar en cualquier momento, debido al grave estado de la infraestructura.

La concesionaria también aclaró que el mantenimiento del puente Chilca es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ya que no forma parte de la concesión vial adjudicada en 2005.

HABLA EL ALCALDE DE CHILCA

Como lo pudieron comprobar las cámaras de Panamericana Televisión, la estructura del puente presenta rajaduras, desniveles y deterioro en la capa asfáltica, siendo un constante peligro para conductores y transeúntes.

Ante las cámaras de Buenos Días Perú. el alcalde de Chilca, Félix Choquehuanca Quezada, se pronunció por el estado del puente Chilca indicando que “El puente Chilca tiene más de 40 años y desde que he asumido la alcaldía me he reunido, en varáis ocasiones, con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y hasta con congresista de la Comisión de Transportes y sorpresa, este puente no figura en el inventario del MTC, es un hijo huérfano”.

“Yo invito al colegio de Ingenieros, para que realicen un estudio de la estructura del puente, Chilca a crecido y ustedes ven la gran cantidad de autos que cruzan por aquí, hasta camiones pesados”, agregó el burgomaestre.

En otro momento pidió a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) regule el paso de los vehículos por el puente, sobre todo los de carga de pesada, ya que ante esto, como municipio, no cuentan con la autoridad para organizar el transporte en el lugar, ni regular el paso del vehículos.