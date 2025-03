Necesitan 40 mil soles: Madre e hijas atropelladas en Comas se quedan sin cobertura del SOAT

El pasado 21 de febrero, un lamentable suceso se registró en el distrito de Comas, una madre de familia y su pequeña de solo 12 años resultaron gravemente heridas luego de ser arroyadas por una camioneta, presuntamente conducida por una mujer que sería integrante de la Policía Nacional.

Las víctimas habían salido de su hogar para realizar unas copias en una librería cercana cuando fueron embestidas por la camioneta que estaba conducida por Carmen Milagros Dávila Cruzado.

Lo grave del accidente es que, personal de serenazgo del distrito ya había intervenido a la conductora horas antes del hecho, ya que se manejando bajo los efectos del alcohol junto a otras personas.

SE ACABÓ LA COBERTURA DEL SOAT

Esta mañana, otra de las hijas de la madre de familia atropellada, indicó que, hasta la fecha, la responsable de atropellar a su madre y hermana de 12 años, no ha dado la cara en ningún momento y a esto se suma que la cobertura del SOAT para cubrir los gastos médicos se ha terminado.

“Solo somos mi abuela y yo quienes atendemos a mi madre y hermana herida, y no tenemos el dinero para costear las operaciones (…) la responsable no ha hecho mucho daño y hasta ahora no da la cara”, indicó la indignada joven.

Cabe señalar que, según indica tiene una deuda de casi 40 mil soles en gastos médicos y para costear las operaciones necesarias para recuperar su salud.