Dos postes de luz corren riesgo de caerse tras ser impactados por un auto

Una familia salvó la vida luego de chocar contra un poste de energía eléctrica en el distrito de Comas. Sin embargo, el mástil quedó en pésimas condiciones y corre peligro de caerse sobre las vías ocasionando interrupciones en el tránsito.

La familia entera fue trasladada al Hospital Sergio Bernales y está siendo atendida con normalidad. Además, se supo que uno de los integrantes es un menor de edad. Además, debido al impacto la energía eléctrica fue dañada en toda la zona cercana al accidente.

Dos postes corren riesgo de caer

No solo fue el poste impactado que corre riesgo de caer, sino que otro cercano fue halado por el primer pilar que fue derrumbada y ahora también debe ser retirado para que no cause mayores daños.

El accidente se registró en la avenida Revolución en la tercera etapa de Collique en Comas, lugar que está completamente cerrado y en el que trabajadores de empresa eléctrica están retirando cables y sosteniendo los postes para no dañar nada.