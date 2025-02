Productor musical que fue atacado por sicario en su casa del Callao fue dado por muerto

Luego de que las cámaras de seguridad captaran a un sicario intentando asesinar a un productor musical en la puerta de su casa en el Callao. La víctima de este ataque responde al nombre de Mario Crisanto conocido como ‘Levindru’ se pronunció al respecto del caso.

En declaraciones para Buenos Días Perú, Crisanto aseguró que no conoce a la persona que trató de terminar con su vida, ni el móvil del accionar criminal. “Nunca recibí amenazas. La persona que me hizo eso (ataque) no es feliz con su vida. Desconozco totalmente las razones (del hecho)”.

FUE DADO POR MUERTO EN EL HOSPITAL

Mario Crisanto al ser conducido al Hospital Negreiros del Callao para recibir atención de especialistas, y posterior a unos minutos, fue dado por muerto, noticia que se le compartió a su familia. Esta medida se tomó debido a que los sicarios llegaron hasta el centro de salud para terminar con su trabajo.

A pesar de que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron a recoger su testimonio para dar con el paradero de los atacantes, Crisanto asegura que no espera nada positivo por parte de los efectivos.