Aspec sobre cancelación de concierto de Shakira: “Indecopi podría iniciar investigación preliminar”

Tras la cancelación del primer concierto de Shakira en el Perú, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, señaló que las personas afectadas, deberían recibir información sobre lo que sucederá en las próximas horas.

“Los consumidores necesitan información. Son las 7:30 a.m. y nadie esta diciendo lo que va a pasar claramente, y eso esta mal, porque ya se debió informar a los consumidores no hagan cola o no estén afuera (del estadio Nacional)”, comentó en Buenos Días Perú.

INDECOPI PODRÍA INICIAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Ante esta situación, Cáceres aseguró que Indecopi podría comenzar indagaciones preliminares con un padrón, el cual sería integrado por todas las personas que se vieron afectadas por la cancelación del espectáculo.

“De oficio podría iniciar investigación preliminar, sin necesidad de que haya reclamos y establezcan un sistema de empadronamiento para que los consumidores que acrediten la entrada correspondiente que pagaron y que no se vieron satisfechos, obtengan una compensación de la empresa”, precisó.

Finalmente, Crisólogo Cáceres reveló que en el Perú no existe algún sistema que apoye a las personas que se perjudican en este tipo de casos, porque es probable que se continúen registrando estos hechos en los siguientes meses.