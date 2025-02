Alcalde de Pataz responde a declaraciones de César Acuña: “Vive de espaldas a la realidad”

Sus declaraciones vuelven a levantar polémica. El gobernador de La Libertad, César Acuña, minimizó la crisis de seguridad en su región al negar la existencia delitos como secuestros, pese a los constantes crímenes que mantienen en zozobra a los ciudadanos.

“En Trujillo de diciembre hasta ahora no hay ningún secuestro. No hay amenazas a empresarios. Ahora lo que hay es bastante extorsión y las bombas en, en... ¿no?”, manifestó Acuña Peralta y militante del partido Alianza para el Progreso (APP).

Sus declaraciones llegan en un contexto de creciente violencia en la ciudad, donde el estado de emergencia está a punto de cumplir un año.

Le responden a Acuña Peralta

Sobre sus declaraciones, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, desde los estudios de Buenos Días Perú, respondió al gobernador regional de La Libertad: “vive de espaldas a la realidad”

“La criminalidad que azota la región La Libertad es terrible, no hay forma de tapar el sol con un dedo, solo el día de ayer quemaron el vehículo de una empresa que presta servicio a Paiján, asaltaron a los pasajeros, los bajaron e incendiaron el bus”, señalo el burgomaestre.

Para el alcalde se trata de un “acto terrorista” por lo que debe ser tratado como tal, sobre las declaraciones de Acuña Peralta, señaló que “En Trujillo no se puede vivir, igual que Lima, ponen bombas y granas todos los días”.

También denunció que el Estado sobre temas de seguridad en Pataz “no han hecho nada”.

En otro momento de la entrevista, indicó que el ejecutivo no responde a sus pedidos, para la mejora de la atención médica y el mejoramiento de la vía que necesitan asfaltado, por lo que anunció acciones radicales “Si el Ejecutivo no pone asfaltado, si hasta marzo no se cumple, no saldrá un solo gramo de oro de Pataz”, enfatizó.