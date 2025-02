Extorsionadores detonan explosivo contra pollería “La Fogata” en Comas. Hace 3 años reciben amenazas

Los ataques de los extorsionadores se incrementan de manera alarmante en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de Comas, la pollería “La Fogata” fue el blanco de la delincuencia.

De acuerdo a primeros informes. cobradores de cupos llegaron hasta el frontis de la pollería ubicada en la avenida Maestro Peruano en Comas para atentar contra el establecimiento.

Los amenazan hace 3 años

Tras la detonación, la onda expansiva ocasionó que la luminaria del negocio quede desprendida además de afectar parte del concreto de la fachada.

Los delincuentes aprovecharon la madrugada para atacar su local y el dueño de la pollería indica que ya había recibido un mensaje extorsivo vía Whatsapp el lunes por la tarde, mensaje al que le hizo caso omiso.

“No solo ahora a mí me han extorsionado, me han pedido desde hace 3 años dinero con amenazas”, indica el empresario afectado.