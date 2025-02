Giuliana Rengifo afirma ser víctima de extorsión por parte del 'Tren de Aragua': "Me pidieron 30.000 soles"

La cantante de cumbia, Giuliana Rengifo, viene siendo víctima de extorsiones y es su mánager quien recibe las llamadas por parte de los delincuentes: “Son más de cinco veces que vengo siendo extorsionada y por diferentes delincuentes como ‘El tren de Aragua’ u otros que están en la cárcel (...) Y a partir del cuatro de febrero iniciaron las llamadas muy seguidas en las que mi manager contesta".

Inicialmente los pedidos fueron de 300 soles, pero con el pasar de los días esta cantidad fue incrementando y con ello las amenazas de los extorsionadores: "Ahora me están pidiendo 30.000 soles. Yo voy a la comisaria y no he tenido respuesta, pero después de que asistí a los medios de comunicación empezaron a moverse (...) La gente que debería cuidarnos como nuestra policía, nuestro ministro, la presidenta no hacen nada".

Rengifo pide mayor celeridad a las autoridades

Giuliana cuenta que le proporcionó a la policía todos los datos que ella, su manager y su familia pudieron recolectar: "Un tal Richard de la cárcel Piura está llamando, hasta me pasaron un DNI de una mujer para hacer el depósito. Todo eso ya lo tiene la policía, pero lo que me asustó fue cuando dijeron que tenía que pagar 30.000 soles sino iban a meter una granada a mi casa en Piura e iba a haber un muerto".

Finalmente, hizo un llamado de atención al sistema de la PNP porque considera que debería ser más rápido para atender a las víctimas: "He recibido mensajes del ministro del Interior diciendo que están viendo mi caso porque dicen que todo es un protocolo. Pero mientras hacen el protocolo a nosotros nos siguen extorsionando", concluyó.