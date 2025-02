Madre de bebé de 17 días de nacida que cayó de incubadora: “Mi hija continúa en UCI”

Luego de conocerse que una bebé cayó de una incubadora del hospital Sergio Bernales de Collique, la madre de la pequeña contó que llevó a su hija al centro de salud, debido a unos problemas de nacimiento.

“La doctora me dice que para que agilice los movimientos en laboratorio de emergencias es más rápido que por laboratorio por consultorio. Es por eso que me manda por emergencia para que la bebé reciba un diagnostico más certero”, manifestó a primera instancia en Buenos Días Perú.

¿CÓMO SE ENTERÓ DEL ACCIDENTE EN EL HOSPITAL?

Tras regresar de comprar algunos implementos que le habían sugerido adquirir, la madre a su retorno al establecimiento de salud tuvo la noticia de que su pequeña había sufrido un accidente.

“Le doy los materiales (a los encargados) y me dicen: Señora la bebé esta estable, este tranquila, no se preocupe, la bebé se ha caído de la incubadora, las cuales yo no sé cómo ha sido, yo no era la encargada de esa área”, contó la progenitora lo que dijo una trabajadora del centro de salud.

La madre de la bebé de 17 días de nacida, reveló que su hija se encuentra en la unidad de cuidados intensivos recibiendo supervisión. “Ella continua en UCI, esta en una incubadora, por la caída no quieren abultarle mucho el estómago porque puede conllevar algún vómito”.

Finalmente, la apoderada de la pequeña aseguró que en el área donde se produjo el accidente no hay cámaras de seguridad, pero el director del hospital Sergio Bernales, le aseguró que darán con los responsables del caso.