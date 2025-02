Madre deja a su hija en incubadora de hospital y se la entregan con fractura de cráneo y sangrado de cerebro

“A mí me informan que mi bebé se cayó cuando llevo los materiales. El área de neonatología, el área de UCI me informa. Se me presenta y me dicen ‘Señora, la bebé está estable, está bien. La bebé se ha caído de la incubadora de uno de los agujeros que tiene para meter las manos, de ahí se ha caído”.

Como resultado la recién nacida está muy delicada de salud que requiere una operación de alto riesgo pues presenta fractura del hueso parietal con sangrado dentro del cerebro y un hematoma en el lado derecho.

Director del hospital asegura que se realizan las investigaciones

César Baltazar, director del Hospital Sergio Bernales indicó lo siguiente: “Está en investigación y supongo que de ahí saldrá de dónde, cómo, por qué, quiénes son los responsables de la atención de este niño. Las enfermas y los doctores encontraron a la niña en el suelo. No queda duda que la persona responsable tendrá una sanción que lo propone la comisión que se encarga de verificar el hecho”.

La madre sigue en busca de justicia y espera que su menor hija se recupere lo más pronto posible de la negligencia del centro de salud.