Detonan dinamita en centro odontológico en VES: ataque sería por cobro de cupo

Un sujeto detonó un artefacto explosivo la madrugada de este martes 4 de febrero en el frontis del centro odontológico "Doctores Berrios y Odontólogos", ubicado en el distrito de Villa el Salvador (VES).

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que el sujeto llegó hasta el lugar y camina de un lado a otro mirando que nadie se encuentre en la zona y luego intenta encender el artefacto explosivo.

Sin embargo, habría ocurrido una falla porque luego de retirarse, vuelve al lugar tras unos segundos y vuelve a encender la mecha de la dinamita y la deja en el frontis del local donde explota al poco tiempo.

Usaba mascarilla y capucha para no ser reconocido

El sujeto llevaba una capucha y utilizaba una mascarilla para intentar no ser reconocido. Al parecer, el hombre no actuó solo, ya que un cómplice lo habría estado esperando a una cuadra del centro odontológico y no se descarta que el ataque sea por cobro de cupo.