Gustavo Adrianzén sobre paro del 6 de febrero: “Confío que no sea escuchado por la población”

Tras la convocatoria a un paro nacional para este miércoles 6 de febrero ante el aumento de la criminalidad en el país, el premier Gustavo Adrianzén se pronunció al respecto y minimizó está actividad que han convocado los transportistas y algunos sectores comerciales.

En declaraciones a los medios, el titular de la PCM considera que la iniciativa no tendrá una respuesta de la ciudadanía, por lo que las personas podrán acudir a sus centros laborales sin ningún tipo de obstrucción.

“Confío en que ese llamado al paro no sea escuchado por la población ni mucho menos por los transportistas. Felizmente he escuchado otras voces de otros transportistas que han dicho que no acudirán al paro porque el Perú necesita trabajar”, manifestó.

LAS MISMAS PERSONAS DEL APEC BUSCAN ALTERAR EL ORDEN CIUDADANO

A más de cuatro meses de haberse realizado el APEC 2024 en el Perú, Gustavo Adrianzén recordó que las personas que habían convocado a una movilización para esas fechas, son los mismos que vienen incitando un paro para esta primera semana de febrero.