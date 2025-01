Conflicto en condominio de San Miguel: Vecinos se agarran a golpes por la administración de junta directiva

El condominio Panorámica, ubicado en San Miguel y compuesto por más de 600 propietarios, se ha convertido en escenario de una disputa entre vecinos debido a la administración de la junta directiva. La controversia ha generado enfrentamientos, denuncias por presunta malversación de fondos y problemas en el mantenimiento de las instalaciones.

El conflicto comenzó en septiembre del año pasado, cuando la gestión del expresidente de la junta vecinal, Franco Carpio, convocó elecciones para elegir a una nueva directiva. Sin embargo, según denuncian los vecinos, el expresidente anuló los resultados al darse cuenta de que la lista ganadora no era la de su preferencia.

Juan Carlos González, quien fue elegido como el nuevo presidente, aseguró a Buenos Días Perú que su lista obtuvo el doble de votos que la contraria y que Carpio desconoció los comicios alegando que no estuvo presente en la asamblea, a pesar de existir videos que demuestran lo contrario.

Ante esta situación, los propietarios decidieron convocar a nuevas elecciones con el 25% de firmas certificadas notarialmente. En esta oportunidad, solo una lista participó y González volvió a ser elegido, sin necesidad de la firma del expresidente. Sin embargo, su inscripción en Registros Públicos aún no se concreta debido a las trabas impuestas por Carpio, quien alega presuntas firmas falsas y amenazas legales.

Denuncias por uso irregular de fondos

Uno de los temas más preocupantes es la falta de transparencia en la administración del dinero del condominio. Según los vecinos, el expresidente no ha presentado un balance financiero en dos años, a pesar de que el condominio recauda aproximadamente S/ 170,000 mensuales.

Además, denuncian que Carpio sigue teniendo acceso a la cuenta bancaria del condominio y realiza retiros y transferencias mediante su token digital, a pesar de que su gestión ya no es reconocida por el Banco de Crédito del Perú (BCP).

"Hemos visto en los estados de cuenta gastos en restaurantes y retiros de efectivo que no corresponden a los gastos operativos del condominio", señaló González.

Ante esta situación, los propietarios han iniciado un proceso judicial por presunto uso indebido de fondos, aunque advierten que estos procedimientos pueden tomar tiempo.

Falta de mantenimiento y deudas

La disputa ha impactado negativamente en el mantenimiento del condominio. Entre los principales problemas denunciados por los vecinos se encuentran las deudas acumuladas por más de S/ 300,000 con proveedores, como los servicios de luz, agua y mantenimiento de ascensores. Además, la falta de limpieza y mantenimiento en las áreas comunes. Asimismo, ascensores defectuosos en varias torres, a pesar de que se paga a una empresa por su mantenimiento.

Los vecinos exigen que se transparenten las cuentas del condominio y que se esclarezca en qué se ha utilizado el dinero recaudado. Asimismo, esperan que la justicia actúe rápidamente para evitar mayores perjuicios a la comunidad.

Mientras tanto, el expresidente Carpio no se encuentra en Lima, por lo que aún no ha dado su versión de los hechos. Sin embargo, los propietarios insisten en que este conflicto no se trata solo de una disputa electoral, sino de un caso que podría implicar irregularidades financieras graves.