Menor que lanzó piedra en la cabeza a policía fue recluido en “Maranguita”

De una pedrada un suboficial de la Policía Nacional pudo perder la vida, El último viernes, un adolescente de 17 años con una piedra derribó al efectivo policial identificado como Jhon Tucunango Tapia cuando brindaba seguridad en el distrito de Surco durante el paso de la barra del club Universitario en la víspera de la 'Noche Crema'.

El autor de este ataque ya asume las consecuencias de sus actos: y es que la justifica ordenó que pase 4 meses internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como 'Maranguita'.

“Se trata de un menor de edad que no tiene estudios secundarios un menor que tiene 17 años y no tiene estudios secundarios viene un lugar disfuncional solamente ha quedado en primer año de secundaria, según él se dedica actividades de peluquería, pero no predica donde estudió ni dónde trabaja y vive solo con la madre”, indicó el General Máximo Ramírez, director general de la Defensoría del Policía.

El agente tiene la mandíbula y nariz fracturadas

De acuerdo a la policía, en un primer momento aceptó su responsabilidad alegando ser parte de ese tipo de 'batallas' de hinchas rivales.

Cabe señalar que, ha pasado casi una semana de esta agresión y el policía Tucunango Tapia aún no es dado de alta, por tener fractura de maxilar superior y de la nariz, por lo que todavía no habla correctamente.