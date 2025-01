“No quiero que seas de nadie”: Feminicida dejó cartas antes de matar a su expareja en La Victoria

Más detalles han sido revelados del feminicidio que sacudió el distrito de La Victoria el último viernes. Carmen Díaz Quispe, de 28 años, fue asesinada brutalmente por su expareja, Jonathan Marruecos, quien la apuñaló dentro de su vivienda durante la madrugada del 25 de enero.

El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad. A las 12:30 a. m., Carmen ingresó a su hogar. Horas después, Marruecos, encapuchado, irrumpió en la vivienda y le propinó múltiples cuchilladas en el pecho y el cuello, acabando con su vida.

"Maté a mi esposa por celos", confesó Marruecos tras ser detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP). La víctima, madre de un niño de 7 años, estudiaba diseño de interiores y trabajaba para salir adelante.

Los familiares de la víctima aseguran que el agresor nunca mostró signos de violencia. Sin embargo, cartas encontradas en la escena del crimen revelan una obsesión enfermiza. En una de ellas, escrita en 2023, el feminicida decía: "Mi amor es tan grande que no quiero que nadie te vea, que no quiero que nadie te toque, no quiero que seas de nadie".

En otro escrito, Marruecos confirmaba que ya no estaban juntos y que solo mantenían una relación de padres. No obstante, sus palabras evidenciaban su incapacidad de aceptar la separación.

Un feminicidio planificado

La madrugada del crimen, Marruecos llegó a la casa de Carmen con una carta de despedida. Tras cometer el asesinato, no se entregó a la policía de inmediato, sino que esperó dos horas antes de llamar para reportar que su expareja estaba muerta.

Este feminicidio se suma a una alarmante cifra en el país. En 2024, se registraron 170 casos de feminicidio en el Perú, dejando a decenas de niños en la orfandad.

Los familiares de la víctima exigen cadena perpetua para Marruecos, quien ahora deberá enfrentar las consecuencias de su atroz crimen.