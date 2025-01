Imágenes exclusivas de alias 'Jair' dejando granada en negocio de Los Olivos antes de ser detenido: le pagaron S/500 por crimen

La Policía Nacional capturó en flagrancia a Jair Anthony Cerna Ramírez, alias Jair, cuando dejaba una granada de guerra tipo piña en la puerta de una tienda de zapatillas en Los Olivos. Imágenes exclusivas, obtenidas por Panamericana Televisión, muestran el preciso instante en el que el sujeto cruza la pista, se acerca al negocio y coloca el artefacto explosivo en la reja del local. Segundos después, intenta escapar sin percatarse de que la Policía ya lo estaba siguiendo.

Tras dejar la granada, el malhechor intentó huir cruzando nuevamente la pista. En ese momento, los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), que ya le seguían los pasos, iniciaron una persecución. Al notar la presencia policial, el extorsionador corrió hacia un pasaje cercano a una entidad bancaria, pero fue interceptado por los efectivos.

Disparos al aire marcaron la intervención, y lograron su detención en el acto. Los agentes encontraron en su poder el seguro de la granada, lo que confirmaba que el artefacto estaba listo para explotar.

ESTO DECLARÓ EL MALHECHOR

Al ser intervenido, Yair reconoció su participación en el hecho y reveló que le ofrecieron 500 soles por colocar la granada en el negocio.

"Cuando yo dejé la granada, me dijeron que en 10 segundos iba a explotar y ya pasó más de una hora", declaró el detenido.

Además, al ser interrogado sobre quién lo había contratado, intentó desligarse de los cabecillas, señalando: "No me han pagado nada, solo me dijeron que lo haga". Sin embargo, cuando se le preguntó si alias El Monstruo estaba detrás de la orden, titubeó antes de responder: "No lo conozco, me están confundiendo".

Luego de la captura, personal especializado detonó la granada de manera controlada en la avenida Antúnez de Mayolo, asegurando que no representara peligro para los vecinos.

La Policía investiga la relación de Yair con la organización criminal Los Alaracos del Puente, considerada un remanente de Los Injertos del Cono Norte, liderados por alias El Monstruo.