Estos son los rostros que siembran el terror en Lima: los cabecillas de la extorsión, secuestro y sicariato

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Marco Conde, presentó en Buenos Días Perú la lista de los principales cabecillas de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, secuestro y sicariato en la capital. Según el oficial, estas estructuras delictivas operan en distritos como San Juan de Lurigancho y Lima Norte, generando zozobra entre comerciantes, transportistas y empresarios.

Principales implicados en extorsión y secuestro

Los delincuentes identificados por la Policía Nacional como responsables de extorsión son:

Juan Antonio García Flores (alias Toño)

Ángel Pierre Córdova Hoces (alias Gordo Ángel)

Víctor Eduardo Meza Escobar (alias Chileno)

Carlos Martín Lunavictoria Santillán (alias Kalito)

Ronald Gerson Puchoc Anco (alias Lágrimas)

Kevin Jhonson Necochea Veliz (alias Tiburón)

Por otro lado, los cabecillas vinculados tanto a extorsión como a secuestro son:

Erick Luis Delgado Hernández (alias Monstruo o Chonguito)

Deivi Junior Romero Ulillen (alias Jorobado)

Yojairo Michael Arancibia Sevillano (alias JJ)

Jhonsson Smith (alias Jhonsson Pulpo)

El general Conde explicó que, si bien algunos de estos sujetos no tienen requisitorias vigentes, la Policía Nacional ha identificado su participación en crímenes gracias a investigaciones en curso. “Capturamos al cabecilla para disminuir las extorsiones y los sicariatos, porque ellos son los que contratan al sicario”, sostuvo.

Asimismo, precisó que las diligencias incluyen interceptaciones telefónicas y declaraciones de testigos para consolidar pruebas contra estos criminales. “Lo que se está mapeando son las zonas de San Juan de Lurigancho y Lima Norte. Con inteligencia e investigaciones buscamos elementos de convicción que nos permitan ejecutar allanamientos y capturas”, indicó.

Conde también aclaró por qué algunos de estos delincuentes aún no han sido detenidos. “Si este hombre es intervenido en un control de identidad y no tiene requisitoria, no lo podemos detener. El modelo procesal actual es garantista: mientras una persona no tenga una orden de captura o no sea sorprendida en delito flagrante, no podemos intervenirla”, explicó.

La guerra entre bandas y el control territorial

Según la Policía, la violencia en Lima se ha intensificado debido a la disputa territorial entre organizaciones criminales. “Las bandas criminales quieren tomar el control de los cupos en diversas zonas, lo que genera enfrentamientos y sicariatos. Un líder de banda contrata a un sicario para eliminar a sus rivales”, detalló Conde.

Un claro ejemplo de la brutalidad de estos delincuentes es Erick Luis Delgado Hernández, alias Monstruo, quien extorsiona a sus víctimas a través de videollamadas desde Brasil. “Este individuo ha coordinado directamente con la Policía Civil de Brasil. Hace dos semanas casi logramos capturarlo junto a los hermanos Guevara, pero lograron escapar antes de la incursión policial”, reveló el general.

Otro punto preocupante es el avance de la extorsión en el sector transporte. Los delincuentes han impuesto el pago de cupos a los conductores, quienes deben pegar stickers en sus vehículos como señal de que han pagado. “Si un conductor retira el sticker, teme que lo maten. Los delincuentes se disputan estos cobros de cupos entre ellos”, afirmó Conde.

Asimismo, señaló que el dinero recaudado por estas mafias alimenta economías criminales con alcance en sectores legales. “Las bandas criminales manejan grandes sumas de dinero, lo que les permite contratar orquestas y realizar eventos en los que incluso se les rinde homenaje”, explicó.

Conde enfatizó que la PNP trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público y unidades especializadas para combatir la delincuencia. “Nuestro compromiso es capturar a estos sujetos. Necesitamos la colaboración de la ciudadanía, los gobiernos locales y todas las autoridades para hacerle frente a este problema”, concluyó.