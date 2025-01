Tras ataque con gas tóxico: Chofer renuncia a la empresa “Los Chinos” ante ola de extorsión

Como informamos el día de ayer, un conductor de transporte público de la empresa Etuchisa fue atendido en el Hospital Cayetano Heredia luego de ser atacado en su unidad por presuntos extorsionadores.

Fue atacado con un explosivo de gas tóxico cuando el bus estaba lleno de pasajeros. Tras el atentado, quedó tendido dentro del bus y con lesiones en el rostro, así como dificultades para ver.

“Lo que ha pasado hoy día es un hecho que no debería ser. Gracias a Dios me encuentro bien, estable y lo que me cayó fue algo tóxico un líquido”, señaló al ser dado de alta.

Dejará el país por la inseguridad

En otro momento reveló que, debido a estas constantes amenazas, ha dejado de trabajar en la empresa conocida como Los Chinos: “Ya tengo papeles para irme a España con ese problema que hay no se puede trabajar acá en el Perú”, indicó.

Cabe señalar que, este último ataque con gas tóxico a un conductor sigue evidenciando el descontrol de las bandas criminales que aprovechan una aparente poca eficacia del Gobierno para dar con estas bandas criminales. Extorsionadores disfrazados de pasajeros que en cualquier momento pueden atacar.