Vecinos de Zárate sin luz desde hace 3 días: usan velas, se malogran alimentos y hasta intentan robar medidor

Más de seis cuadras de la zona de Zárate en San Juan de Lurigancho se encuentran sin energía eléctrica desde el último sábado tras el corte de luz intempestivo y sin previo aviso a los residentes.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que los comerciantes son los más afectados ya que alimentos como carnes y pescados se encuentran siendo conservados con hielo, sin embargo, debido a la falta de refrigeración muchos de ellos se han malogrado.

De acuerdo a los residentes, la empresa de luz "Plus Energía" (antes Enel) no les han informado nada al respecto sobre el corte de energía y no hay quién responda por las pérdidas económicas por los productos que se han echado a perder.

Intentan robar medidor de agua

Además de los negocios afectados, también no hay alumbrado público siendo un peligro para vecinos y transeúntes. Una de las moradoras reveló que ante la falta de luz, delincuentes intentaron robar un medidor de agua.

Los vecinos se encuentran indignados ya que se encuentran al día en sus pagos, pero hasta el momento, no les han informado cuándo será repuesto el servicio eléctrico. Uno de los afectados pide que la empresa de energía eléctrica asuma el 50 o 70% de las pérdidas de sus productos.

Semáforos no funcionan y usan velas para alumbrarse

Además los semáforos no funcionan siendo un serio peligro para los transeúntes. Los estudiantes también son afectados ya que no pueden realizar sus trabajos, algunas familias se han visto en la necesidad de usar velas para poder alumbrarse.

No tienen respuestas