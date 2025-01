Les roban todos los días: vecinos de Primavera de Chuquitanta viven aterrados por delincuencia

La delincuencia ha convertido la zona de Primavera de Chuquitanta, en San Martín de Porres, en un terreno sin ley. Vecinos denuncian que delincuentes armados y en motocicletas asaltan a diario, atacando a trabajadores, transeúntes y robando vehículos en plena vía pública.

Los mismos residentes han instalado cámaras de seguridad ante la inacción de las autoridades. Las imágenes registradas muestran cómo, el pasado jueves 16 de enero, un grupo de ladrones en moto interceptó a varios trabajadores, los amenazó con armas y les arrebató sus pertenencias.

Solo un día después, los delincuentes volvieron a la misma calle, esta vez para robar un vehículo estacionado en la puerta de una vivienda.

"Ellos entraron como si nada, querían llevarse las cosas del auto. Luego, uno de ellos dijo ‘el carro, el carro’ y se lo llevaron. Mi cuñado intentó evitarlo, pero no pudo hacer nada", narró un vecino afectado.

Robos recurrentes y temor en la zona

El 30 de diciembre, otro video captó el asalto a un transeúnte en la misma calle. Dos motos con cuatro delincuentes rodearon a la víctima, lo amenazaron con armas y lo despojaron de todas sus pertenencias en cuestión de segundos.

"Eran como las 12:25 de la noche, estaba a una cuadra de mi casa. Sentí una moto detrás y pensé: ‘o me roban o pasan de largo’. Cuando volteé, vi que eran dos motos con cuatro personas. Uno bajó y me amenazó con insultos, el otro sacó una pistola y no tuve opción", relató la víctima.

El miedo ha llevado a algunos residentes a tomar medidas extremas. Un vecino confesó que, ante el abandono total de las autoridades, ha decidido portar un arma para protegerse:

"Todos los días pasa lo mismo. No puedo salir tranquilo y ahora siempre llevo un arma. No quiero usarla, pero esto ya es insoportable."

Llamado desesperado a las autoridades

La comunidad exige una respuesta inmediata de las autoridades y un plan de seguridad para frenar la delincuencia. Afirman que las calles oscuras y desoladas facilitan la actividad criminal, y hasta el momento no han visto patrullaje policial ni operativos preventivos.