Pérez Rocha sobre atentado con explosivos en Fiscalía de Trujillo: "Esto es una extorsión"

Delincuentes detonaron un explosivo en los exteriores de la sede del Ministerio Público ubicada en la ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad. Varios negocios en los alrededores resultaron afectados y los ciudadanos se encuentran preocupados por la creciente ola delincuencial.

Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), en entrevista con Buenos Días Perú señaló que este atentado contra la sede fiscal se trataría de un acto de extorsión.

"Esto (detonación) es una extorsión, la extorsión no solo es pedir dinero, sino amenazas. Esto es preocupante. (...) "No hay como ejecutar la disminución de estos actos de violencia", mencionó al noticiero matutino.

Ausencia de políticas del Gobierno

Pérez Rocha señaló que hay dos organizaciones criminales que están detrás de los ataques extorsivos y están incrementando. Además, resaltó que no se están viendo políticas del Gobierno para aplacar estos actos.

Opina sobre control territorial

Además, se refirió a la sugerencia del ministro del Interior para aplicar el control territorial en la zona e indicó que no se ha establecido cómo se realizará, quién estará a cargo y si habrá intervención militar, la cual no puede realizarse si no hay un decreto supremo para declarar estado de emergencia.

"Me parece que esto nos demuestra la incapacidad del Ministro del Interior y del Gobierno para solucionar este problema", agregó.