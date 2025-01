Violento desalojo en mercado 9 de Octubre: comerciantes se atrincheran ante clausura en La Victoria

Un grupo de comerciantes del Mercado 9 de Octubre, ubicado en el distrito de La Victoria, permanece atrincherado dentro del establecimiento tras la intervención de la municipalidad en la madrugada. Según la comuna, la medida se tomó por graves deficiencias en infraestructura y seguridad, mientras que los trabajadores aseguran que no fueron notificados adecuadamente.

RECLAMOS DE LOS COMERCIANTES

Durante la intervención, los vendedores del centro de abastos se subieron a los techos del mercado para evitar el ingreso del personal municipal. Según su versión, no se les informó previamente sobre la clausura y se vieron sorprendidos por la llegada de agentes de fiscalización.

"Nosotros estamos dispuestos a subsanar las observaciones de Defensa Civil, pero de nuestro centro de trabajo nadie nos mueve", declaró un dirigente del mercado. Además, indicaron que un camión municipal destrozó la puerta del local, lo que consideran un acto arbitrario.

COMUNA ENCONTRÓ VARIOS RIESGOS DENTRO DE MERCADO

Desde la Municipalidad de La Victoria, el gerente de Desarrollo Económico, Jorge Reátegui, explicó que la inspección reveló riesgos estructurales como instalaciones eléctricas deficientes, balones de gas expuestos y techos de calamina, lo que representa un peligro ante posibles incendios. También se detectó la presencia de imprentas y viviendas dentro del mercado, lo que no está permitido.

Los comerciantes aseguran que no hubo una comunicación clara ni reuniones previas para solucionar estos problemas. Sin embargo, el municipio sostiene que la asociación que los representa no ha renovado su inscripción en Registros Públicos desde 2020, por lo que no hay una directiva formal para negociar.

Finalmente, los trabajadores han solicitado una reunión con el alcalde para buscar una solución y evitar el cierre definitivo. Mientras tanto, la municipalidad mantiene la clausura del mercado por medidas de seguridad.