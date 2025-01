Centro de entrenamiento inclusivo en Magdalena: ayudan a niños y personas con discapacidad a ejercitarse

El entrenamiento físico no tiene límites, y en Ket Club, un centro especializado en entrenamiento personalizado e inclusivo, las personas con diferentes habilidades pueden encontrar un espacio adecuado para su desarrollo físico y deportivo.

Según Carla Pacheco, fundadora de Ket Club, el objetivo es que cada cliente reciba una atención individualizada, respetando sus condiciones físicas y necesidades específicas. “Nos enfocamos en que cada uno de nuestros entrenadores se enfoque en cada uno de nuestros clientes respetando su individualidad, cada una de sus condiciones, si tienen limitaciones físicas o intelectuales”, explicó.

Uno de los atletas que entrena en este centro es Juan Diego, integrante de la selección peruana de futsal y jugador de la Universidad San Martín de Porres. “Aquí fichó otro equipo, ya entonces es porque lo estás haciendo muy bien”, comentó con entusiasmo durante su entrenamiento.

El espacio también está abierto a personas con discapacidad visual, como el caso de Jorge, un atleta de la asociación Yo Soy Sus Ojos, quien entrena en Ket Club para mejorar su rendimiento en carreras y natación en mar abierto. “La diferencia es que aquí el entrenamiento es personalizado y me ayuda a fortalecer. Soy atleta y nadador de mar abierto”, detalló. Sobre su adaptación al deporte, explicó que en carreras utiliza una pita atada al brazo junto a su guía, mientras que en el mar usa una correa de tres metros para orientarse. “Si nos vamos a la derecha, la pita nos jala; si nos vamos a la izquierda, tocamos al guía y nos abrimos más”, agregó.

Entrenamiento seguro para niños

Otro de los mitos que desmiente este centro es la creencia de que los niños no pueden realizar ejercicios de fuerza. “Un niño necesita aprender desde una técnica correcta. Si se le pone peso sin supervisión, no es que no vaya a crecer, pero se va a lesionar. Lo importante es manejar progresiones adecuadas a su preparación”, indicó Pacheco.

Además, este tipo de entrenamiento es ideal para niños con hipotonía, una condición que les dificulta generar masa muscular, como ocurre en algunos casos dentro del espectro autista. “Estos niños necesitan este tipo de ejercicio para poder ganar músculo y mejorar su desarrollo físico”, mencionó la entrenadora.