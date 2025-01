Bellavista: hombre cae de bus en movimiento y su familia pide ayuda para costear operación

Un obrero de construcción civil, de 49 años, cayó de un bus en movimiento mientras se dirigía a su trabajo en la madrugada del 9 de enero en Bellavista.

Según relató su esposa, el afectado tomó un vehículo de la línea C de Huáscar y, al acercarse a su paradero en el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela, el conductor frenó bruscamente mientras la puerta del bus seguía abierta, y provocó su caída a la pista. “Mi esposo salió volando del carro”, declaró la mujer.

Los pasajeros y el mismo conductor auxiliaron al agraviado, quien quedó tendido en el suelo sin poder moverse. Sin embargo, la ambulancia tardó 40 minutos en llegar, según denunció la familia.

Una operación costosa y un seguro insuficiente

Tras ser trasladado a una clínica en Bellavista, los médicos confirmaron que sufrió una fractura grave en el omóplato y lesiones en las rodillas que requieren intervención quirúrgica. No obstante, la familia enfrenta un grave problema económico, pues el costo de la operación asciende a 55,000 soles, mientras que el seguro de la AFOCAT solo cubre 26,000 soles.

“El chofer nos dijo que se haría cargo de los gastos y que no procedamos legalmente”, denunció la esposa. Sin embargo, posteriormente se desentendió del caso. Además, un seguro vehicular de la empresa Positiva podría reembolsar los gastos, pero la familia debe pagar primero los 31,000 soles restantes, algo que no pueden costear.

Otro obstáculo es que el hombre no cuenta con SIS, y su cobertura de EsSalud por su anterior trabajo en construcción está a punto de expirar. “Mi esposo tiene un mes en EsSalud, pero no sabemos si lo podrán operar a tiempo. Lo que más me duele es que sigue con dolor y no recibe la atención que necesita”, señaló la denunciante.

La familia pide apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para costear la cirugía y evitar que el obrero quede con secuelas permanentes. Para quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al número 922 278 631.