Ingeniera de Sedapal queda inmovilizada tras accidente: pide justicia y responsabilidad de las empresas involucradas

Lo que parecía una noche de rutina terminó en tragedia para Nelly Quequejana, ingeniera de planta de Sedapal. El 13 de enero, mientras se dirigía a la planta de Huachipa desde su casa en Chorrillos, un accidente automovilístico cambiaría su vida para siempre.

Según las cámaras de seguridad, el vehículo que transportaba a Nelly sufrió un violento impacto tras atravesar un rompemuelle a gran velocidad. Sin embargo, las declaraciones del conductor Jorge Rosas Licona y los registros presentados por la empresa de transportes Pajuelo no coinciden con los hechos, lo que ha dejado a la víctima luchando no solo contra sus secuelas físicas, sino también contra la indiferencia de las instituciones responsables.

Un accidente que nunca debió ocurrir

Nelly no recuerda los detalles del accidente, solo despertar ensangrentada y pedir ser llevada a la clínica Montefiori. Según el conductor, el incidente ocurrió debido a un frenazo brusco, pero las imágenes de seguridad muestran que la camioneta no frenó de manera adecuada.

Tras recibir el alta médica, Nelly tuvo que formalizar la denuncia por su cuenta, al descubrir que el vehículo registrado por el conductor no era el que había protagonizado el accidente. "Las cámaras mostraron que la camioneta presentada en el parte no corresponde a la del choque", afirmó.

A pesar de que Sedapal cubrió los gastos médicos iniciales, la empresa no ha respaldado la denuncia contra la transportista Pajuelo. Además, el parte diario de la compañía no menciona a Nelly ni la ruta que ella tomó aquella noche. "He dedicado más de 25 años de mi vida a esta empresa. No puedo creer que ignoren mi sufrimiento como si nunca hubiera ocurrido", lamentó la ingeniera.

Una vida marcada por el dolor

Hoy, Nelly apenas puede caminar con ayuda de un bastón, dependiendo de sus hijos para cuidar de su madre, quien también necesita un andador. "No puedo superar este problema. Era una mujer dinámica, madre y padre para mis hijos, y ahora todo ha cambiado", expresó entre lágrimas.

Nelly pide que Sedapal y la transportista Pajuelo asuman su responsabilidad y que las autoridades investiguen las irregularidades en el caso. "Solo quiero justicia. Que no traten mi tragedia como si nunca hubiera pasado", concluyó.

Hasta el momento, la empresa Pajuelo no ha emitido un pronunciamiento claro sobre el accidente, y Sedapal se ha limitado a confirmar que cubrieron los gastos médicos. Mientras tanto, la vida de Nelly y su familia permanece en una constante batalla por recuperar algo de lo que perdieron aquella fatídica noche.