Habla cobrador atropellado por chofer en Jesús María: "Su abogado llamó para ofrecerme dinero a cambio de retirar la denuncia"

En una entrevista exclusiva para Buenos Días Perú, Christian Muñoz Álvarez, cobrador de transporte público de 35 años, relató cómo fue atropellado por Nelson Mendizábal Campos tras una acalorada disputa en el distrito de Jesús María. El incidente ocurrió la mañana del viernes, cuando una discusión por el tránsito terminó en un atropello captado por cámaras de seguridad. A pesar de estar gravemente herido, Muñoz persiguió al conductor, quien intentó darse a la fuga.

Christian Muñoz explicó que el enfrentamiento comenzó cuando el conductor de la combi, ahora detenido, rompió los espejos de su vehículo tras una discusión. "El señor ya había virado el timón hacia mi dirección. Su intención era atropellarme, y así lo hizo. Mi pierna quedó enganchada mientras él seguía manejando, a pesar de que los pasajeros le pedían que se detuviera", narró.

El afectado señaló que, tras el atropello, decidió subirse malherido a su vehículo para intentar detener al agresor. "Fue la impotencia de ver cómo intentaba huir sin asumir la responsabilidad de lo que había hecho", comentó. Sin embargo, no logró interceptarlo y tuvo que recurrir a un servicio de emergencia para ser atendido.

FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA

Actualmente, el agraviado se encuentra en su hogar sin haber recibido la atención médica necesaria. "Tengo una fractura en el brazo y heridas graves en la pierna, pero en la clínica me pedían una garantía de más de 2,000 soles, y no tengo ese dinero. Hasta ahora no he podido ser operado", denunció.

La esposa de Muñoz también expresó su preocupación en la entrevista. "Mi esposo está en casa con heridas graves y yo misma tengo que hacerle las curaciones. No tenemos los recursos para pagar una clínica privada, y en el hospital no lo atienden sin la carta de garantía. Solo queremos justicia", indicó entre lágrimas.

La familia de Muñoz también ha recibido llamadas sospechosas desde el día del incidente, lo que ha generado temor por posibles represalias. "Queremos garantías para mi esposo y para mi familia. No es justo que estemos pasando por esto, mientras el agresor y su familia actúan como si nada hubiera pasado", agregó la esposa.

SEÑALA QUE LE PIDIERON QUE RETIRE LA DENUNCIA TRAS OFRECERLE DINERO

Por su parte, Muñoz reveló que el abogado de Mendizábal se contactó con él para ofrecerle dinero y retire la denuncia. "El abogado me metía miedo (diciendo) que yo era el más perjudicado de esto porque era mi herramienta de trabajo, que no podía trabajar, y que me querían dar un dinero para para que ya yo retire la denuncia, cosa que yo en ningún momento aceptado por si acaso", aclaró. "Solo quiero que el responsable asuma las consecuencias. No puedo trabajar, no puedo mantener a mis hijos", agregó.

La familia habilitó un número de contacto (90411451) para recibir ayuda de quienes deseen contribuir con los gastos médicos y la recuperación de Christian Muñoz.