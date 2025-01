Dueñas se agarraron a los golpes: competencia entre cevicherías en VMT desata violento enfrentamiento

La rivalidad entre dos cevicherías en Villa María del Triunfo terminó en un enfrentamiento violento entre sus dueñas. Karen Arista, quien dirige su restaurante desde hace 10 años, acusa a Susana Arias Valera, propietaria de un local vecino, de haber estado detrás de una agresión física que incluyó jalones de cabello y golpes.

¿PELEAN POR CLIENTES?

Según el testimonio de Karen Arista, el altercado ocurrió cuando un cliente llegó a su local, lo que habría provocado que la dueña de la otra cevichería, junto con sus hijas, se acercara al restaurante para increparla. "Estaba de espaldas cuando la menor de 17 años me golpeó con un cartel. Luego, otra mujer me jaló del cabello y me lanzó al suelo", relató Arista.

Además, Karen denunció que las disputas entre ambas partes no son nuevas y que los conflictos iniciaron el año pasado, presuntamente debido a la competencia por atraer clientes. "La señora no respeta, viene a la puerta de mi negocio y les dice a los clientes que aquí vendemos comida en mal estado", señaló, además de presentar capturas de mensajes que, según ella, contienen amenazas de familiares de Susana Arias.

Por su parte, Susana Arias Valera rechazó las acusaciones y afirmó que se siente hostigada. "Este es un proceso judicial desde el año pasado. La señora Karen agraviaba a mi hija menor de 16 años. Exijo pruebas porque ya me siento cansada de esta situación", declaró.