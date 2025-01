Mujer es asaltada por sujetos armados cuando llegaba a su casa en Puente Piedra

Al parecer ya ningún distrito en la capital está libre de la inseguridad, esta vez en el distrito de Puente Piedra, unos ladrones aprovecharon la oscuridad de la noche para robarle a una mujer que se encontraba cruzando una calle.

De un auto que circulaba por el lugar, descienden dos sujetos armados que interceptan a su víctima, la arrinconan contra la pared para quitarle sus pertenencias y evitar que se escape.

Les bastó segundos para quitarle sus objetos de valor

En menos de 10 segundos los ladrones la despojaron de sus objetos de valor y subir al auto donde los esperaba su cómplice.

La agraviada cuenta que se encontraba regresando de su trabajo cuando sucedió este asalto.“No me percato que un carro estaba pasando por mi lado, volteo y se bajan, quiero correr, pero me habían agarrado dos personas y uno tenía una pistola, es ahí donde me agarran y me dicen dame tu celular o si no te meto un balazo”, señaló la mujer asaltada.

La víctima indicó que es la segunda vez que sufre un ataque a mano armada en la misma calle.

Cabe señalar que, este robo sucedió el último domingo alrededor de las once de la noche en jirón Agricultura frente al colegio Perú Japón.