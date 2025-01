Le deben más de S/11 mil: mujer es agredida por inquilinos tras intentar cobrarles renta atrasada

La señora Margarita, propietaria de un departamento, denuncia que fue víctima de violencia física por parte de sus exinquilinos, quienes adeudan 11,500 soles en concepto de alquiler. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio ubicado en San Borja, en donde se observa cómo la mujer fue arrastrada hasta quedar inconsciente en el pasillo del inmueble.

Según relató la afectada a Buenos Días Perú, ella acudió al departamento para dialogar con los acusados tras descubrir que intentaban mudarse de forma clandestina sin haber saldado la deuda, pese a una conciliación alcanzada en noviembre. “La señora Antonella me increpó violentamente, me golpearon entre varios, me arrastraron y me dejaron inconsciente en el pasillo”, declaró Margarita.

Los videos muestran cómo la propietaria fue violentamente arrastrada por el suelo, mientras los vecinos, al escuchar sus gritos de auxilio, acudieron a ayudarla y llamaron a paramédicos. La víctima sufrió golpes en la cabeza y heridas en las manos.

Entre los agresores se encuentran Douglas Noriega Pérez y Antonella Bismara, quienes habitaban el departamento desde hace dos años sin cumplir con el pago regular del alquiler.

La denunciante ha solicitado garantías para su vida y ha iniciado un proceso de investigación. Las autoridades están recabando pruebas y se espera que los denunciados brinden su versión de los hechos.