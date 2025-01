Madre de profesora desaparecida exige continuar con la búsqueda tras muerte del principal sospechoso: "No me dan respuesta de nada"

Zoraida Penadillo, madre de Leyla Cristóbal, una profesora desaparecida desde antes de Año Nuevo, exige que la policía no detenga la búsqueda de su hija tras el suicidio del principal sospechoso, identificado como Roberto Palomino Romero, quien era su pareja.

"Son siete días que no sé nada de ella, no hay manera de ubicarla, estoy indagando, buscando, pegando afiches, pero nadie me da respuesta de nada", declaró a Buenos Días Perú.

Últimos registros y contradicciones

Leyla fue vista por última vez el 30 de diciembre junto a Palomino, quien fue detenido pero se quitó la vida en la comisaría de San Cayetano. Según Zoraida, el hombre entró en contradicciones desde el primer momento en que fue contactado por redes sociales. "Me dijo que la dejó en un parque, luego que no recordaba, después que rompió el celular... siempre se contradecía", señaló.

La progenitora expresó su descontento con la actuación policial. "Me dijeron que lo llevaron a declarar a la Divincri y lo devolvieron a la carceleta. Al día siguiente, nos comunican que se ahorcó con una sábana. No dejó respuestas sobre mi hija", manifestó.

Avances en la investigación

Zoraida confirmó que se realizaron pruebas de luminol en el domicilio del sospechoso y espera los resultados para hoy. Sin embargo, considera que se debe intensificar la búsqueda en lugares abandonados. "Quisiera que busquen en cerros, casas abandonadas, por los rincones. No sabemos dónde puede estar", pidió desesperadamente.

Según algunos amigos cercanos, Leyla habría enfrentado episodios de agresión por parte de su pareja, pero nunca los denunció. "Ella nunca comentó nada de sus problemas. Ahora recién me entero de muchas cosas", reveló la madre.