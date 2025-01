Acusan a un vecino de matar a balazos a una mascota en SJL

En el distrito de San Juan de Lurigancho, en la zona de Mangomarca, un perro de raza rottweiler que sufría de epilepsia. El can, según su dueña, tenía 3 años, pero a pesar de su gran tamaño por su condición de salud siempre estaba medicado.

La dueña del perro que respondía al nombre de “Max”, siempre salía con bozal y era muy dócil, solo era muy juguetón, porque le duele la manera como un vecino del lugar acabó con la vida de su mascota de dos balazos.

Tras los disparos los vecinos salieron alertados de sus viviendas y se encontraron con el sangriento espectáculo con el can tendido en la pista en medio de un charco de sangre.

Mató al perro de dos balazos

Los propietarios del can indicaron que, no se sabe por qué llevaba un arma de fuego, y es que aún no se confirma si se trata de algún efectivo policial, pero según la denuncia “ya habría amenazado a sus dueños con matar al perro”.

“El hombre tiene hijos pequeños, que ejemplo le da, lo vio al perro y le disparó dos balazos acabando con su vida”, indicó en medio de su dolor la dueña del perro asesinado.

Cabe señalar que, el hombre fue trasladado a la comisaria de Zarate para las investigaciones del caso.