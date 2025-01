La acumulación de basura en diversas zonas del Rímac, como la avenida Guardia Republicana, ha generado indignación entre los vecinos, quienes enfrentaron al alcalde Néstor de la Rosa para exigir soluciones inmediatas. La situación, que, según los residentes, está desde antes del Año Nuevo, incluye montañas de residuos que generan focos infecciosos, olores nauseabundos y riesgo sanitario.

El burgomaestre atribuyó el problema a la "mala conducta" de los vecinos, señalando que sacan basura en horarios no establecidos. “Esto que vemos ahora es basura de una o dos horas. Tristemente, los vecinos arrojan residuos las 24 horas del día, y no hay personal suficiente para estar todo el tiempo monitoreando estos puntos críticos”, afirmó a Buenos Días Perú.

Asimismo, De la Rosa señaló que los contenedores soterrados instalados en el distrito "no sirven" y han generado acumulaciones subterráneas que complican aún más la limpieza. "Estos contenedores son un gasto público mal realizado y estamos trabajando en eliminarlos con el apoyo técnico del Ministerio de Ambiente", aseguró.

VECINOS LE RESPONDEN

Los vecinos, visiblemente molestos, replicaron en vivo al alcalde, y aseguraron que la acumulación de basura no se debe solo a horarios desordenados, sino a una falta sistemática de recojo por parte del municipio. “Esto no es de dos horas, es basura que lleva días aquí. Todos los días hay basura. Yo pago mis impuestos, pero no veo resultados. Este mes no pienso pagarlos porque no están cumpliendo con su trabajo”, expresó uno de los residentes.

"El olor es insoportable y estamos expuestos a enfermedades. Esto se repite todos los días, no es un problema nuevo”, agregó otro ciudadano.

FALTA DE RECURSOS

La autoridad edil también mencionó que el municipio cerró el 2024 con un déficit financiero de 12 millones de soles, lo que ha limitado la capacidad operativa de limpieza y seguridad. “El personal está al día gracias a un apoyo del Ejecutivo, pero necesitamos más recursos para mantener la limpieza pública y pagar a los trabajadores”, explicó.

A pesar de la crítica situación, De la Rosa aseguró que la comuna tiene un programa de recojo de basura que se realiza dos veces al día e hizo un llamado a los vecinos a respetar los horarios establecidos.