Homenaje a Pedro Suárez-Vértiz a un año de su partida: develan mural en Barranco

A un año del fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz, el distrito de Barranco ha inmortalizado su figura con un mural de gran tamaño ubicado en Las Escaleras de La Oroya. Este emotivo tributo fue inaugurado con la presencia de admiradores, autoridades locales y su hermano Patricio Suárez-Vértiz, en un evento que celebró la vida y obra del cantante.

LEGADO QUE TRASCIENDE

La obra, realizada por el artista plástico Eric Cárdenas, plasma el rostro de Pedro Suárez-Vértiz junto a una estrofa de su canción Me siento mejor: "De los recuerdos no hago leyendas, la nostalgia ya no me tienta. Yo vivo en el hoy, ni en el ayer ni en el mañana estoy".

El mural de cinco metros de alto y cinco de ancho, fue concluido en apenas dos días gracias al apoyo de las municipalidades de Lima y de Barranco. "Escogimos una foto especial que refleja lo que Pedro significó para todos. Queríamos que este mural sea un símbolo de su influencia en la música peruana", comentó Cárdenas.

Además, se ha invitado a los fans del músico a participar activamente en el homenaje llevando afiches, pósteres y mensajes que puedan colocarse detrás del mural. Este gesto busca mantener vivo el vínculo entre Suárez-Vértiz y sus seguidores.

Foto: Instagram Eric Cárdenas.

UN ESPACIO PARA RECORDAR Y CELEBRAR

El mural no solo celebra la vida de Pedro Suárez-Vértiz, sino también su impacto en la música peruana, uniéndose a otros íconos nacionales como Chabuca Granda y Blanca Varela, también inmortalizados en Barranco.

Por su parte, la familia del cantante organizó una misa en Miraflores para conmemorar el primer año de su partida. Cynthia Martínez, esposa del artista, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, reflejando el amor y el vacío que dejó su ausencia.

El mural se ha convertido en un punto de encuentro para admiradores y un recordatorio de que, aunque Pedro Suárez-Vértiz ya no está físicamente, su música y su legado siguen resonando en los corazones peruanos.