Un chofer de transporte público de la línea "El Rápido" fue asaltado y agredido este último domingo mientras conducía su unidad por la avenida Universitaria, en Comas. Tres delincuentes, uno de ellos abordo del bus y dos como escoltas en una motocicleta, ejecutaron el ataque.

Según narró la víctima, el hecho ocurrió cuando los sujetos le cerraron el paso con una moto. Uno de los delincuentes subió al bus para robar a los pasajeros, mientras los otros dos rompieron las lunas del vehículo y agredieron al conductor cuando intentó impedir el asalto.

"Me cerraron el paso, uno subió al bus con un cuchillo y los otros dos me golpearon con una piedra y cascos. Me quitaron los 250 soles que llevaba en el bolsillo, el dinero que había cobrado en el día", declaró el conductor a través de una llamada telefónica con Buenos Días Perú.

TEME REPRESALIAS

Gracias a la rápida intervención de serenos de Comas y agentes de la policía, los tres agresores, de nacionalidad venezolana, fueron detenidos y trasladados a la comisaría de la avenida Universitaria. Sin embargo, el conductor expresó su preocupación de que los delincuentes puedan ser liberados y tomar represalias. "Me dieron siete puntos en la cabeza por las lesiones, pero temo que salgan libres. Siempre dicen que para detenerlos tienen que matar a alguien", agregó.

Aunque los delincuentes permanecen detenidos, la víctima señaló que no se ha recuperado el dinero robado y teme que este detalle no sea considerado en el proceso.

Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las acciones legales correspondientes y garantizar la seguridad del conductor y los pasajeros afectados por este violento ataque.