Caos vehicular en la Panamericana Norte a vísperas de Navidad: Conductores y transeúntes en riesgo por maniobras imprudentes

A pocos días de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, el tráfico en Lima, ya considerado el más lento de América Latina según recientes informes, se agrava en la Panamericana Norte, cerca del Óvalo Naranjal en Los Olivos. Las cámaras de Panamericana Televisión captaron un panorama alarmante en esta zona, donde la imprudencia de algunos conductores y la ausencia de agentes de tránsito generan caos y peligro.

REALIZAN PELIGROSAS MANIOBRAS PARA EVITAR TRÁFICO

Los transeúntes denunciaron que los vehículos realizan maniobras temerarias, como invadir la vía en sentido contrario o retroceder hacia la vía auxiliar, con tal de evitar el congestionamiento. Incluso, se registró cómo una camioneta quedó atascada en la vereda, invadiendo el paso peatonal y generando indignación entre los transeúntes, quienes exigieron la presencia de agentes de tránsito.

"Esto es todos los días, pero ahora es peor por las fiestas navideñas. No hay control, ni un solo policía. Hay una caseta del serenazgo justo al frente, pero no hay nadie", señaló un residente de la zona. Según los testigos, vehículos de transporte informal también dejaron pasajeros en áreas no autorizadas, exponiendo a las personas a ser atropelladas.

El caos vehicular en esta zona de la Panamericana Norte, a tan solo un kilómetro del centro comercial MegaPlaza, es un reflejo del desorden vial que se vive en la capital. En horas punta, se recomienda tomar precauciones si se dirige hacia Lima Norte o retorna de allí, ya que el tráfico podría empeorar con el incremento de movilizaciones propias de la temporada festiva.