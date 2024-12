Los Olivos: le disparan a trabajadora de clínica cuando se dirigía a su casa

Un violento ataque ocurrió en el distrito de Los Olivos, donde una trabajadora de una clínica fue baleada a pocos metros de la puerta de su vivienda.

La víctima, quien caminaba hacia su casa ubicada en el pasaje Carlos Cueto Fernandini, fue seguida por un hombre encapuchado que llevaba una mochila. Según imágenes de cámaras de seguridad, el agresor se desplazó sigilosamente detrás de la mujer, esperando el momento para atacar.

Cuando ella estaba a punto de ingresar a su vivienda, el sujeto sacó un arma de fuego de su cintura y le disparó en la pierna. Tras el ataque, el hombre huyó rápidamente de la escena. Un agente de seguridad del distrito, que patrullaba la zona en bicicleta, acudió rápidamente al lugar para auxiliar a la mujer. La víctima fue trasladada a un centro médico y su condición es estable.

SE DESCONOCE MÓVIL DEL CRIMEN

Lo que ha llamado la atención de las autoridades es que no se trató de un intento de robo. Según la información recopilada por agentes municipales, no se sustrajo ninguna pertenencia de la agraviada, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un ataque dirigido. Asimismo, la familia señala que la afectada no recibió ninguna amenaza previa.

La policía ya está trabajando para determinar las causas del ataque y dar con el paradero del agresor. Los vecinos, por su parte, están consternados y preocupados por la inseguridad en la zona.