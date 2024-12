Menor de 14 años sale a colegio y desaparece: su familia no sabe nada de ella desde hace 3 días

La señora Lisette no puede contener las lágrimas al ver la cama vacía de su hija Ángeles Andrea Cieza Díaz, de 14 años, quien lleva tres días desaparecida. La menor fue vista por última vez el último lunes 16 de diciembre, cuando salió de su vivienda rumbo al colegio Andrés Avelino Cáceres, en Collique, ubicado en Comas, pero nunca llegó a su destino.

ÚLTIMOS MOMENTOS ANTES DE SU DESAPARICIÓN

Según relató la progenitora, aquella mañana Ángeles salió de casa vistiendo el buzo de su colegio y llevando su mochila escolar. "Le dije que se cuide, y ella me respondió: ‘Sí, mamita, chau’. Fue lo último que hablamos", comentó a Panamericana Noticias. Sin embargo, horas más tarde, la familia fue notificada por las autoridades escolares de que la adolescente no había ingresado a clases ese día.

La madre de Ángeles descarta cualquier problema familiar que pudiera haber motivado su desaparición. “No discutimos, no hay motivo para pensar que se fue por su cuenta. Es una niña tranquila, responsable”, señaló. Además, destacó que su hija dejó su celular en casa, como solía hacerlo antes de ir al colegio.

NO SIENTEN APOYO DE LA PNP

La familia acudió el mismo día a la comisaría de Collique para reportar la desaparición. Sin embargo, aseguran no haber recibido el apoyo esperado por parte de la policía. “Solo me entregaron los papeles y dijeron que ayudarían. Pero no salieron con nosotros a buscarla, apenas dieron una vuelta cerca de la zona”, expresó la mujer.

Ante la falta de avances en la búsqueda, los familiares hacen un llamado urgente a la ciudadanía. Si alguien tiene conocimiento sobre el paradero de Ángeles Andrea, puede comunicarse al número 959006197.