VMT: padres denuncian que subdirector llenó libretas bajo efectos del alcohol y reprobó a sus hijos

Un grupo de padres de familia del colegio Julio C. Tello, en Villa María del Triunfo, denunció graves irregularidades en la gestión educativa. Según señalan, el subdirector habría llenado incorrectamente las libretas de notas de los estudiantes en presunto estado de ebriedad, lo que ha generado indignación y preocupación entre los apoderados.

EXIGEN RESPUESTAS

Los denunciantes reclaman que las notas registradas no coinciden con los reportes que los profesores tienen en sus actas. "Mi hijo es uno de los mejores en matemáticas, pero en la libreta le pusieron C en lugar de AD. Fui a reclamar y me dijeron que fue un error del subdirector. Sin embargo, estas notas ya están subidas al sistema y no se pueden corregir fácilmente", explicó una madre de familia.

Además, los padres denunciaron que al acudir al colegio para solucionar el problema, no recibieron apoyo por parte de las autoridades educativas. "La directora y el subdirector no nos reciben, se esconden y nos cierran las puertas", señalaron.

HALLAZGO EN LA COMISARÍA

Según los apoderados, al intentar presentar una queja formal, encontraron al subdirector en la comisaría local en presunto estado de ebriedad. "Fuimos a la comisaría porque no nos querían aceptar el cuaderno de reclamaciones, y ahí vimos al subdirector. Estaba borracho. Nos dijo cosas ofensivas, y parecía que no tomaba en serio nuestro reclamo", comentó otra madre de familia.

"Hemos llevado documentos y denunciado estas irregularidades. Nos dicen que esperemos 30 días hábiles, pero los problemas no se solucionan", añadió un representante de la Asociación de Padres de Familia (APAFA).

Los padres exigen la intervención inmediata de la UGEL y la Defensoría del Pueblo para garantizar una correcta gestión educativa en el colegio. También piden que se investigue la conducta del subdirector y la directora, quienes, según los padres, habrían incurrido en múltiples irregularidades.