Falta poco para el apagón analógico: conoce qué necesitas para adaptarte a la televisión digital

El próximo 31 de diciembre, el Perú marcará un hito en la historia de la televisión con su primer apagón analógico, un cambio que dará paso definitivo a la señal digital. Inicialmente, este proceso afectará a las transmisiones en Lima y Callao, por lo que los ciudadanos deben asegurarse de estar preparados para continuar disfrutando de sus programas favoritos.

¿QUÉ ES EL APAGÓN ANALÓGICO?

El apagón analógico consiste en el cese definitivo de las transmisiones de televisión en formato analógico, que serán reemplazadas por la señal digital. Este cambio promete una mejora significativa en la calidad de imagen y sonido, además de la posibilidad de acceder a más canales de televisión.

¿QUÉ NECESITAS PARA VER TELEVISIÓN DIGITAL?

Antena UHF: Este dispositivo permitirá captar la señal digital. Es esencial para todos los hogares que no cuentan con servicio de cable o televisión satelital.

Decodificador (si tu televisor no es compatible): Los televisores fabricados a partir de 2018 ya tienen incorporado un sintonizador digital, por lo que solo necesitarás una antena UHF. Para modelos más antiguos, será necesario adquirir un decodificador además de la antena.

CÓMO VERIFICAR SI TU TELEVISOR ES COMPATIBLE

1. Usa el control remoto de tu televisor para buscar la opción de “TV digital” en el menú de configuración.

2. Revisa el manual de usuario del equipo para confirmar si incluye un sintonizador digital.

3. Consulta en la web oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: TV Digital para Todos, donde podrás verificar si tu modelo de televisor requiere adaptaciones.

A partir del 1 de enero de 2024, la televisión peruana entrará en una nueva etapa, dejando atrás las tradicionales antenas de conejo y abrazando una era digital que mejorará la experiencia audiovisual de millones de personas.

Si todavía no te has preparado, este es el momento de hacerlo para no quedarte sin señal en el inicio del próximo año.