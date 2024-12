Ya tenía antecedentes: robacelulares de 15 años es capturado en Los Olivos por “Papá Noel” de serenazgo

Un adolescente de 15 años fue detenido tras robar el celular de una pareja en el parque Chavarría, ubicado en Los Olivos. Según el testimonio de las víctimas, el joven, acompañado por dos cómplices, utilizó un arma de fuego y un cuchillo para intimidarlos y cometer el delito.

Los agraviados relataron que los asaltantes los abordaron en el parque, exigiendo sus pertenencias bajo amenaza. "Me dijeron que si no corría en cinco minutos, me dispararían en la pierna", narró uno de ellos. El menor detenido fue identificado por los afectados como quien les sustrajo el celular.

Cuando el malhechor pensó que había logrado su cometido, personal de serenazgo disfrazado de “Papá Noel” lo sorprendió y lo intervino.

MENOR REINCIDENTE

Esta no es la primera vez que el adolescente es detenido por las autoridades. Según información proporcionada por el personal edil, ya había sido intervenido en dos ocasiones previas por actos delictivos similares. "Es la tercera vez que lo retenemos", confirmó uno de los agentes de serenazgo.

El menor fue trasladado a la comisaría de Los Olivos para las diligencias correspondientes, mientras que el celular fue devuelto a la víctima como un inesperado "regalo de Navidad" por parte de “Papá Noel”.