Familia de niña desaparecida y asesinada en VMT sospecha que hay más involucrados en crimen

La madre de la niña de 12 años que fue asesinada en Villa María del Triunfo ha señalado que sospecha que el crimen no fue cometido solo por el principal acusado, Gerson Alexander Juárez Tapia. En medio del dolor por la pérdida de su hija, aseguró que existen pruebas que indicarían la participación de más personas en este atroz hecho.

“Quiero que hable, que diga quiénes más fueron. Necesito saber quiénes están involucrados. No creo que él haya actuado solo”, declaró la madre, refiriéndose al principal detenido. Además, mencionó que en las cámaras de seguridad de la zona se observa la llegada de dos sujetos en una mototaxi al lugar donde ocurrió el crimen.

La madre indicó que no recibió información sobre avances en la identificación de estos sujetos. “No sé nada de la policía. Hasta ahora no me han informado sobre la placa de la mototaxi o si ya identificaron a esas personas”, manifestó.

ASÍ FUE EL HALLAZGO DE LA PEQUEÑA

La progenitora relató con detalle cómo fue el hallazgo del cuerpo de su hija, envuelto en alfombras dentro de un cuarto precario. “Cuando llegamos, el policía preguntó qué había debajo de la cama. Él (el acusado) dijo fríamente: ‘Sí, jefe, ahí está. Ya la maté’”, recordó con profunda tristeza.

“La policía tenía el número del sujeto desde el mediodía, pero no actuaron de inmediato. Fue por nuestros propios medios que conseguimos el nombre y la dirección del sospechoso”, agregó la mujer, quien manifestó que, aunque la Policía brindó apoyo posteriormente, las horas perdidas pudieron haber sido clave para salvar la vida de su hija.

PIDE JUSTICIA

Con lágrimas en los ojos, la madre exigió que se esclarezca el caso y que el responsable reciba la máxima pena. “Pido cadena perpetua para él. Esto no puede quedar así. Mi hija no merecía esto”, expresó. También instó a las autoridades a investigar si existen más implicados y si el acusado tiene conexión con otros casos.

El Ministerio del Interior ha informado que las investigaciones continúan y que se ha dispuesto la intervención de la Oficina de Asuntos Internos para evaluar el accionar de los agentes de la comisaría de José Gálvez. Mientras tanto, el principal sospechoso permanece detenido.