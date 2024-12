Menor sufre graves quemaduras durante evento escolar: familia denuncia falta de apoyo de colegio

Un lamentable accidente, durante las olimpiadas escolares de un colegio en San Juan Lurigancho, ha dejado a una estudiante de 17 años con quemaduras de tercer grado en el rostro y parte del cuerpo. Rose resultó gravemente herida tras un incidente provocado por un profesor de educación física mientras intentaba encender la antorcha olímpica del evento, que se suscitó el pasado octubre.

En un video registrado del hecho, se observa cómo el docente lanza un líquido inflamable para intentar avivar el fuego de la antorcha, pero el fluido cae sobre la adolescente, lo que provocó que su rostro se envuelva en llamas. La menor fue trasladada inicialmente a una posta médica y luego a varios hospitales hasta llegar al Hospital del Niño en Breña, donde permanece internada desde entonces.

Según la madre de la menor, Betsaida Cáceres, Rose ha tenido cinco intervenciones quirúrgicas hasta el momento, incluyendo injertos de piel que no han mostrado resultados satisfactorios. Los médicos han indicado que necesitará más operaciones en el futuro.

DENUNCIA QUE COLEGIO NO SE HACE CARGO

La madre denunció que la institución educativa no ha asumido responsabilidad alguna por lo ocurrido. “El único apoyo que hemos recibido del profesor responsable fue un monto de 100 soles, y desde entonces no hemos tenido comunicación con él ni con el colegio”, señaló la progenitora a Buenos Días Perú. Además, afirmó que el director del colegio minimizó la gravedad del accidente y se negó a cancelar el evento en el momento del siniestro, indicando que "800 niños no se iban a ver perjudicados por una señorita".

La familia ha cubierto todos los gastos médicos hasta ahora, y el Seguro Integral de Salud (SIS) no cubre algunos costos esenciales. Cáceres también solicitó al Ministerio de Educación y a la UGEL correspondiente que brinden apoyo para que Rose pueda continuar sus estudios, ya que estaba a punto de graduarse del colegio.

“Mi hija está muy triste. Hay días que quiere irse a casa. Yo solo quiero que se hagan responsables y que mi hija reciba el apoyo necesario para recuperarse”, expresó la madre.

La familia habilitó un número de contacto para quienes deseen colaborar con los gastos médicos y de recuperación de Rose. Los interesados pueden comunicarse al 935093334 a nombre de Betsaida Evelinda Cáceres Jiménez.