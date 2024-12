Ingeniera muere tras caerle manguera de 300 kilos en su trabajo: víctima estaba a punto de casarse

Alexandra Abanto, una ingeniera química de 27 años, perdió la vida el último jueves en las instalaciones de la empresa Premium Plast, tras ser aplastada por una manguera de 300 kilos. Su familia exige una investigación exhaustiva, pues alegan que el accidente pudo haberse evitado si se hubieran cumplido las normas de seguridad laboral.

El trágico hecho ocurrió entre las 8:30 y 8:40 de la mañana del 28 de noviembre, cuando la joven realizaba una tarea que, según su pareja y familiares, no correspondía a su puesto como asistente de control de calidad. A pesar de la gravedad del accidente, el auxilio médico no habría sido inmediato, y el traslado del cuerpo se habría demorado hasta después de las 9:30 a.m.

DENUNCIAN NEGLIGENCIA

Los familiares de la fallecida denuncian la falta de capacitación y supervisión en la planta. Según la pareja de la joven, Alexandra había mencionado en varias ocasiones las precarias condiciones laborales en Premium Plast, donde se le asignaban tareas fuera de su perfil, como pintar paredes y limpiar maquinaria especializada. También señalaron que los equipos de seguridad proporcionados eran inadecuados; el casco que usaba no contaba con sujetador, lo que incrementó el riesgo durante actividades peligrosas.

EMPRESA RECIÉN SE PRONUNCIÓ

Premium Plast emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de Alexandra y asegurando que están colaborando con las autoridades en las investigaciones, además de brindar apoyo a la familia. Sin embargo, los parientes han cuestionado estas afirmaciones.

La familia ha pedido que se esclarezcan las circunstancias del accidente y que se determine si hubo incumplimientos de las normas de seguridad laboral. Además, demandan que la empresa sea sancionada en caso de comprobarse negligencia, para evitar que tragedias como esta se repitan.