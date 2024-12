SJM: Adultos mayores se encadenan para evitar ser desalojados por Vía Expresa Sur

En San Juan de Miraflores, adultos mayores y vecinos se han encadenado para evitar ser desalojados de sus viviendas por la ejecución de la obra Vía Expresa Sur.

Con pancartas rojas y azules, mapas gigantes y grilletes, los vecinos han manifestado su disconformidad ante las acciones de la Municipalidad de Lima con mensajes como este: “Por el contrato corruptor de Susana Villarán hoy Porky quiere demoler nuestras casas”.

En la vía pública se observan camas improvisadas en las cuales afirman pernoctar y ollas con las cuales alimentan a los manifestantes.

FAMILIAS AFECTADAS

De acuerdo a una de las manifestantes, son aproximadamente 300 familias las que se verían afectadas por el desalojo de sus viviendas.

Los residentes afirman no ser invasores y denuncian que no han recibido alternativas claras de reubicación. Además, han propuesto un plan alternativo que aseguran no afectaría sus hogares, pero no han recibido respuesta concreta de las autoridades.